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Roland Garros, Errani-Vavassori campioni in doppio misto

Secondo trionfo consecutivo a Parigi per la coppia azzurra

Errani e Vavassori - IPA
Errani e Vavassori - IPA
04 giugno 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
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Altro trionfo del tennis italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori si confermano la coppia regina del doppio misto conquistando il Roland Garros oggi, giovedì 4 giugno. I due azzurri si sono imposti per il secondo anno di fila sulla terra francese, nel secondo Slam del 2026, battendo in finale la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dallo statunitense Evan King, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak. Per Sara e Andrea si tratta del quarto Slam conquistato dopo Us Open nel 2024 e nel 2025 e Roland Garros nel 2025 e ora nel 2026.

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