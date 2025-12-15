circle x black
Roma-Como, lombardi in maglia... 'giallorossa'. I tifosi: "Ma indossano la nostra divisa?"

Il curioso incrocio di colori nella partita dell'Olimpico non passa inosservato

Roma-Como - Fotogramma/IPA
Roma-Como - Fotogramma/IPA
15 dicembre 2025 | 21.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roma-Como fa discutere i social. Questione di... colori. Nel monday night della 15esima giornata di Serie A di oggi lunedì 15 dicembre all'Olimpico, l'incrocio cromatico non è passato inosservato agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. La squadra di Gasperini indossa una maglia giallorossa, come da abitudine per le partite giocate in casa, ma a far notizia è la divisa scelta dai lombardi, molto simile a una delle divise della Roma (nera, con strisce e colletto arancioni). "Sembra una nostra magliada trasferta" scrive un utente su X. Qualcun altro è anche più preciso con la battuta: "Sembra che si stia giocando Roma 2015 vs Roma 2017".

I commenti sui social si rincorrono, tra critiche e sfottò: "Sembra che il Como stia giocando oggi con la nostra terza maglia" scrive un tifoso giallorosso in un altro tweet. Insomma, la divisa scelta dai lombardi questa sera non ha riscosso molto successo.

