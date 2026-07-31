Roma: Marinali (Atac), 'mostra coniuga dinamismo dello sport con quello dei trasporti'

"Oggi presentiamo, insieme al grande fotografo di sport Federico Mezzelani, la mostra 'Tra sport e trasporto', che unisce il dinamismo dello sport con quello dei trasporti, che coglie lo sport in tutti i suoi momenti più autentici, grazie ad un occhio straordinario, quello di Federico, e lo coniuga con il mezzo di trasporto". Lo ha detto la Presidente di Atac, Barbara Marinali, in occasione della presentazione della mostra fotografica di Ferdinando Mezzelani, realizzata in collaborazione con Atac e fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto. L'iniziativa, intitolata "Tra sport e trasporto", propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.