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Roma, harakiri all’Olimpico: avanti 3-1 all’83’, crolla nel finale e il Real Madrid vince 4-3 al 90'

Incredibile beffa per i giallorossi, che si fanno rimontare in una manciata di minuti dopo aver assaporato il successo. Espi, Endrick e Rüdiger firmano la rimonta degli spagnoli: tre gol nel finale e una sconfitta che lascia senza parole.

Endrick - Ipa
Endrick - Ipa
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14 ottobre 2026 | 23.19
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Sembrava fatta, poi l’incubo. La Roma accarezza una vittoria di prestigio in Champions League contro il Real Madrid, forte di un vantaggio di 3-1 che resiste fino all’83’. Ma nel calcio, a volte, bastano pochi minuti per trasformare una serata da ricordare in una disfatta difficile da digerire. I giallorossi si spengono proprio sul più bello e gli spagnoli ne approfittano, completando una rimonta incredibile: dal 3-1 al 4-3, con il gol decisivo di Antonio Rüdiger al 90’.

Il momento che cambia tutto arriva all’83’. Il Real accorcia le distanze con Espi, il più rapido a intervenire sulla ribattuta di Gollini dopo un colpo di testa su calcio d’angolo. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma il controllo del Var ribalta la decisione: gol convalidato e partita improvvisamente riaperta.

La Roma accusa il colpo e, appena due minuti più tardi, subisce anche il pareggio. All’85’ è Endrick a svettare in area sugli sviluppi di un altro corner, indirizzando il pallone alla destra di Gollini. Il portiere non riesce a intervenire e il Real completa una rimonta che fino a pochi istanti prima sembrava lontanissima. Il peggio, per la Roma, deve ancora arrivare. I giallorossi faticano a contenere la pressione degli avversari e all’87’ rischiano ancora, quando Bellingham sfiora il gol di testa su un altro calcio d’angolo.

Poi, al 90’, arriva la sentenza. Arda Güler disegna dalla destra un altro cross perfetto con il mancino e Rüdiger, appostato nell’area piccola, trova il tempo per colpire di sinistro tra Molina e Wesley. Il pallone finisce in rete: è il 4-3 del Real Madrid. Il difensore tedesco non esulta, quasi a chiedere scusa al pubblico che lo aveva sostenuto in passato. Un gesto che aggiunge un dettaglio simbolico a una serata già incredibile.

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roma real madrid champions league rudiger
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