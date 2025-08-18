circle x black
Lukaku, brutte notizie per il Napoli: lesione di alto grado, si valuta intervento chirurgico

Per il centravanti belga, il problema muscolare al retto femorale della coscia sinistra potrebbe essere più grave del previsto

Romelu Lukaku - Fotogramma/IPA
Romelu Lukaku - Fotogramma/IPA
18 agosto 2025 | 13.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Brutte notizie per Romelu Lukaku, per Antonio Conte e per il Napoli. "In seguito all'infortunio rimediato nel match contro l'Olympiacos - si legge in una nota sul sito dei campioni d'Italia - Romelu Lukaku si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital". I controlli hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo. Nelle prossime ore, il centravanti belga "sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica". Lukaku sarà out almeno per un paio di mesi (salterà dunque la prima parte di stagione) e valuterà con il club le possibilità di un intervento chirurgico.

