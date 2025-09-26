Torna la Ryder Cup. Oggi, venerdì 26 settembre, comincia l'edizione 2025 del più atteso torneo di golf a livello mondiale, che ogni due anni mette di fronte i migliori giocatori europei contro quelli americani. Team Europe e Team Usa, dopo il successo della competizione svoltasi a Roma nel 2023, vinta dai 'padroni di casa' europei, si affrontano negli Stati Uniti, al Bethpage Black Course di New York, da oggi fino a domenica 28 settembre.

Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di Rory McIlroy per l’Europa e Scottie Scheffler per il Team Usa, ma anche degli italiani Francesco ed Edoardo Molinari, vicecapitani.

Ryder Cup 2025, capitani e convocati

Ad affrontarsi, come detto, saranno Team Usa e Team Europe. Gli statunitensi potranno contare su Keegan Bradley come capitano, che sarà affiancato da cinque vice: Webb Simpson, Brandt Snedeker, Kevin Kisner, Jim Furyk e Gary Woodland. Quello Europa invece verrà guidato da Luke Donald, con i vice capitani che saranno Thomas Bjorn, Alex Noren, Jose Maria Olazabal ed Edoardo e Francesco Molinari. Ecco l'elenco completo dei convocati.

Team Usa:

Sam Burns

Patrick Cantlay

Bryson DeChambeau

Harris English

Ben Griffin

Russell Henley

Collin Morikawa

Scottie Scheffler

Xander Schauffele

J.J. Spaun

Justin Thomas

Cameron Young

Team Europe:

Ludvig Aberg

Matt Fitzpatrick

Tommy Fleetwood

Tyrrell Hatton

Rasmus Hojgaard

Viktor Hovland

Shane Lowry

Robert MacIntyre

Rory McIlroy

Jon Rahm

Justin Rose

Sepp Straka

Ryder Cup 2025, orari e dove vederla in tv

La Ryder Cup 2025 inizierà oggi, venerdì 26 settembre, e durerà fino a domenica 28. La fascia orario dove seguire i migliori golfisti del mondo, in Italia, sarà quella del tardo pomeriggio-sera. Il torneo sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.