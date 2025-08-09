circle x black
Amichevoli, vincono Roma, Lazio e Napoli. Pari Milan e Fiorentina

Pesante sconfitta per 4-0 dell'Atalanta contro il Colonia in Germania

Matias Soulé (Ipa/Fotogramma)
09 agosto 2025 | 18.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giornata di amichevoli estive oggi, sabato 9 agosto, per le squadre di Serie A. La Roma vince contro l'Everton a Goddison Park con il risultato di 1-0. A decidere il match è la rete di Soulé al 70'. Bene anche la Lazio che la spunta con lo stesso risultato nell'amichevole, giocata in casa del Burnley, squadra che ha appena acquistato l'ex biancocelesteTchaouna. A decidere il gol di Cancellieri al 75'. Anche il Napoli passa l'esame del Girona per 3-2 nell'amichevole estiva e il nuo acquisto De Bruyne va a segno due volte. L'ex ManCity fa chiudere il primo tempo sul 3-0 dopo il primo gol di Di Lorenzo al quinto minuto, poi il belga va a rete al 15' e al 23' prima di destro e poi di sinistro. E' Stuani a riapire la partita con una sua doppietta al 33' e al 42', ma il punteggio si ferma lì con il secondo tempo senza reti.

Vittoria dell'Udinese contro il Werder Brema nel gremito Weserstadion. A decidere l'ultima amichevole estiva sono Davis e Palma, che fissano il risultato sul 2-1 finale. E così i bianconeri chiudono al meglio il precampionato in vista dei primi appuntamenti ufficiali.

Solo pari le altre due amichevoli di oggi. Il Leeds, appena promosso in Premier League, ferma infatti il Milan di Massimiliano Allegri (che fa esordire Jashari) nell'amichevole giocata in Inghilterra: 1-1 è il risultato finale. Rossoneri in vantaggio con Gimenez al 31', ma poi pareggia Stach al 67'. Finisce con un pareggio anche l'amichevole di Old Trafford tra Manchester United e Fiorentina. Subito in gol Sohm all'ottavo minuto del primo tempo, poi la festa viola viene rovinata da un autogol di Gosens al 25'.

Pesante tonfo dell'Atalanta della nuova gestione Juric nell'amichevole estiva giocata in Germania contro il Colonia: 4-0 a favore dei tedeschi. A segnare Thielmann al 26', Aminski al 32', ancora Thielmann nella ripresa al 58', chiude Waldschmidt su rigore al 66'. Stasera il Palermo affronterà, invece, il Manchester City.

