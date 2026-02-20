Serie A, Atalanta- Napoli in bilico ma la Dea è avanti

Nella 26esima giornata, la sfida su cui sono puntati gli occhi è quella della New Balance Arena tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions in cui non è previsto annoiarsi. La squadra di Conte, a 11 punti di distanza dalla capolista Inter, sembra aver ormai abbandonato ogni velleità di scudetto e non può permettersi di perdere anche la qualificazione nell’Europa dei Grandi. La Dea, ancora imbattuta nel 2026 e reduce da 8 risultati utili consecutivi, è a ridosso della zona Champions e punta a rientrare nella corsa. Per gli esperti di Sisal la sfida è incerta, leggermente avanti i nerazzurri, che vengono da 4 successi consecutivi in casa, a 2,50, gli azzurri inseguono a 3,00, stessa quota per il pareggio, che si è verificato solo una volta negli ultimi 21 incroci. Palladino dovrà tener conto del ritorno di Champions con il Dortmund, ma tra i grandi indiziati per una maglia da titolare c’è Krstovic, sei gol in undici partite nel 2026, e proposto marcatore nel match a 2,50. Occhio però a Scamacca, che ai partenopei ha realizzato tre gol, di cui due nelle ultime due sfide, anche la sua rete vale 2,50. Tanti gli indisponibili in casa Napoli, Conte punta su Hojlund, a 2,50 ma attenzione a Elmas, l’Atalanta infatti è la squadra a cui ha segnato più gol, tre, tutti arrivati nelle sue ultime tre presenze alla New Balance Arena: il suo quarto gol ai nerazzurri vale 5,00.

La capolista Inter, dopo la batosta in Champions con il Bodo Glimt, si rituffa nel campionato dove va a far visita al Lecce. I salentini, in piena lotta salvezza, sono reduci da due vittorie consecutive ma contro la corazzata nerazzurra hanno poche chance: la squadra di Chivu è nettamente favorita, a 1,45, si sale a 8,00 per l’impresa dei giallorossi, il segno X vale 4,25. Tutto facile anche per il Milan che ospita il Parma, i rossoneri proseguono nell’inseguimento ai cugini nerazzurri con la vittoria a un rasoterra 1,33, l’impresa dei gialloblù a San Siro vale 9 volte la posta, il pareggio è a 5,25. Tornata al quarto posto solitario, la Roma ospita la Cremonese con l’obiettivo di tenerselo stretto. I grigiorossi, che hanno perso 7 delle ultime 11 sfide, ora rischiano di venire risucchiati dalla zona più pericolosa della classifica ma i tre punti all’Olimpico sono lontanissimi, a 10,00, la vittoria romanista vale appena 1,38, il pareggio è a 4,50. Uomo copertina in casa dei giallorossi è Malen, 5 reti in altrettante gare, la sua marcatura è la più probabile, a 2,00. Dopo la debacle con il Galatasaray in Champions, la Juventus ospita il Como allo Stadium, dove non

perde da 16 gare: i bianconeri proseguono la scia di imbattibilità con il successo a 2,10 contro il 3,60 dei lariani e il 3,40 del pareggio.