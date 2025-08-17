circle x black
Sinner-Alcaraz, domani la finale a Cincinnati. Orario, precedenti e dove vederla

L'azzurro sfida il numero 2 del ranking per la quarta volta consecutiva nell'ultimo atto di un torneo

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
17 agosto 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sarà Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, ancora una volta. Anche la finale del Masters 1000 di Cincinnati di domani, lunedì 18 agosto, metterà di fronte i primi due giocatori del ranking Atp e per il 2024 sarà la quarta volta consecutiva all'ultimo atto di un torneo. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, anche in Ohio i due fuoriclasse del tennis mondiale si giocheranno il titolo. Ecco orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz a Cincinnati in tv e streaming.

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

La finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domani, lunedì 18 agosto, alle 15 locali, le 21 ora italiana. Fin qui sono 14 i precedenti tra i due: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon.

Sinner-Alcaraz, dove vederla

Sinner-Alcaraz, finale del Masters 1000 di Cincinnati, sarà trasmessa in Italia in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.

