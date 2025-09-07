circle x black
Sinner-Alcaraz, oggi la finale degli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in chiaro

La supersfida tra il numero uno e il numero due del ranking Atp va in scena anche a New York

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
07 settembre 2025 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ancora loro, ancora di fronte in finale di uno Slam. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno anche oggi, domenica 7 settembre, all'ultimo atto degli Us Open. Il numero uno e il numero due del tennis mondiale si sfideranno in un match che vale, oltre al titolo, anche il primato del ranking Atp. Ecco l'orario del match, i precedenti tra i due e dove vederla in tv e streaming.

Sinner-Alcaraz, orario e precedenti

Sono 14 i precedenti tra Sinner e Alcaraz: lo spagnolo è avanti 9-5 e quest'anno ha vinto a Roma e al Roland Garros, ma Jannik ha trionfato nella storica finale di Wimbledon. I due si sono affrontati l'ultima volta a Cincinnati, quando l'azzurro ha dovuto optare per il ritiro a causa di un malore. Il match inizierà non prima delle 20 ora italiana.

Sinner-Alcaraz, dove vedere finale Us Open

La finale degli Us Open Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.

Sinner Alcaraz Us Open finale oggi Sinner Alcaraz oggi finale Sinner Alcaraz
