"Mamma, papà, voglio diventare come Sinner e Alcaraz". "Sì, ma quanto costa?". Nei giorni scintillanti dei Maestri, la domanda a Torino sorge di riflesso e dribbla i campi dei campioni. Durante le Atp Finals, si riversano all'ombra della Mole migliaia di appassionati. Molti, tra i più piccoli, sono affascinati dall'idea. Con buona pace di tanti genitori, che iniziano a ragionare sul fatidico quesito. E magari a fare i calcoli, per far quadrare - tra mille sacrifici - il bilancio familiare.

Atp Finals, quanto costa diventare un tennista?

In Italia, un tempo c'era il pallone a dominare. E la maggior parte dei bambini, a scuola, diceva alle maestre di voler diventare calciatore, folgorato dagli esempi dei più forti. Da Totti e Del Piero a Maldini e Zanetti, giusto per citare quattro bandiere e grandi capitani. Questione di sogni, ambizioni. Oggi, tra i modelli sportivi più popolari ci sono anche Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E per provare a diventare come loro, non basta impugnare la racchetta. Quanto può costare, davvero, crearsi una carriera nel tennis? "Il concetto è quello di investimento sul futuro. E su sé stessi". Luca Del Federico, manager di vari tennisti del circuito, tra cui il numero 21 del ranking Atp Luciano Darderi, incontra l'Adnkronos nei giorni delle Atp Finals e cerca di chiarire subito il concetto. "Se parliamo di un giocatore professionista di medio livello – spiega dalla pancia dell'Inalpi Arena - la cifra si aggira intorno ai 100mila euro all'anno. Qui non parliamo di bambini, ma di tennisti che possono già essere considerati juniores". Il riferimento è a ragazzi di età compresa tra i 17 e i 20 anni. Quando, insomma, si decide di investire tempo (e risorse) per diventare qualcosa di più: "Lì entrano in gioco queste cifre. E, purtroppo, non tutti possono permetterselo".

Un aiuto può venire dagli sponsor: "Possono esserci amici che danno una mano, ma sono sempre cose molto piccole in relazione agli sforzi complessivi". Anche in quel caso, serve fortuna: "Magari il classico amico di famiglia, che lo fa per la sua azienda. In tanti, però, partono da zero, senza nemmeno questi aiuti". Le cifre, come sempre, si alzano e si abbassano a seconda del contesto: "C'è chi ha lo zio fisioterapista o magari l'amico personal trainer. In quel caso, si può essere agevolati e spendere tanti soldi in meno quando si decide di viaggiare, ma per tornei come Future e Itf si sta sui 2-3mila euro a settimana. Calcolando una trentina di settimane di gioco, è facile fare le moltiplicazioni". Le spese non finiscono qui: "Vanno aggiunte altre variabili come i campi, il circolo...". E poi c'è il discorso allenatore: "In media, qui ci aggiriamo sui 500 euro a settimana. A qualcuno può andar meglio, ad altri peggio. Dipende dalle zone dell'Italia".

Del Federico precisa un altro aspetto da non sottovalutare: la posizione da raggiungere nel ranking per vivere di tennis. "La soglia si aggira sul numero 150 del mondo, sia per gli uomini che per le donne. Fuori dai primi 200, se va bene, nell'attività professionale si riesce a recuperare quanto investito nel corso degli anni". Quel che costa è il torneo, non la quota da versare a una singola accademia: "Anche a livello di bambini, tutti si fissano su quei circa 1000 euro al mese da pagare, ma la vera variabile sono le competizioni. Andare negli Stati Uniti per match importanti, tra cibi e trasferimenti, può incidere tanto".

I giovani e il ranking

Chi si tuffa nella vita da tennista oggi pensa a Sinner e Alcaraz, ma la realtà va spesso a scontrarsi con gli ostacoli della quotidianità. Come raccontato all'Adnkronos da Francesca Pace, oggi numero 291 nel ranking Wta: "Di sicuro non è facile. Il discorso economico è importante, ma poi servono impegno e tanti sacrifici". Francesca è nata nel 2005, è figlia di Irina Spirlea, ex numero 7 del ranking, e fa una vita un po' diversa rispetto ai ragazzi della sua età. "Se si sceglie questa strada - confida - si mette in conto di dover sacrificare certe cose. Dedichiamo all'attività sportiva tante ore tutti i giorni, a un certo punto diventa anche un po' ripetitivo". Lei ha cominciato nel circolo 'Oasi di Pace' di Roma, sull'Appia Antica: "Dove mi appoggio ancora oggi, per i vari allenamenti quando sono in città".

Il fatto è che chi gioca a tennis da bambino, a un certo punto, sente il richiamo: "Quando a scuola non va più come prima, capisci di voler fare quello nella vita". In certi momenti, diventa difficile coniugare gli studi allo sport di alto livello. "Io sono passata a una scuola privata, più gestibile anche per gli orari. Lo sport professionistico arriva a portar via anche più di cinque ore al giorno. Mettendole insieme sei giorni su sette diventano tante, ma è un sacrificio che si fa se c'è l'ambizione di diventare giocatori".

Le difficoltà del tennis

Alla base c'è un discorso economico non banale: "Purtroppo, dai 15mila ai 25mila, i prize money non sono molto alti. I premi sono cambiati, è vero, ma c'è un gran distacco rispetto a tornei più alti come i 250 o i 500. La nostra fortuna è anche quella di avere accanto la Federazione, ci dà una mano importante". Francesca chiarisce un altro aspetto: "Per i tornei, tutti viaggiamo insieme a un allenatore e quindi è anche difficile andarci sopra. Spesso, con le spese, si va in pari. E a volte ci si rimette perché sì, si fa qualche torneo Wta, ma spesso stiamo tra i 50, 75 o 35mila e non è come nei tornei più grandi, in cui si inizia a guadagnare".

In questo senso, la 21enne è avvantaggiata: "Il mio allenatore è papà e quindi ho la fortuna di non dover pagare un tecnico. Posso dividere le spese con lui, ma ci sono tante colleghe che viaggiano invece con un coach e devono pagargli la stanza". Lì, le cifre salgono. Francesca tocca il tema della redistribuzione dei premi messi in palio nel circuito: "Può essere importante, soprattutto per i ragazzi che stanno cominciando. E permetterebbe un po' a tutti di vivere di tennis, la nostra passione. Penso che aumentare la parte economica nei torni più piccoli possa essere un aiuto. Può invogliare a iniziare questo percorso, prima di farlo a tempo pieno. Insomma, si può cominciare a guadagnare qualcosina se si è bravi". Di sicuro, un bel supporto. Per cercare di seguire la strada (non semplice) tracciata dai Maestri.