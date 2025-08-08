circle x black
Sinner 'raggiunge' Alcaraz alle Finals 2025. E Musetti spera

Il tennista azzurro si è qualificato per il torneo dei Maestri di Torino

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
08 agosto 2025 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner si è qualificato alle Atp Finals 2025. Il tennista azzurro ha festeggiato oggi, venerdì 8 agosto, l'ufficialità, alla viglia dell'esordio al Masters 1000 di Cincinnati, in cui affronterà al secondo turno il colombiano Galan. Sinner potrà quindi difendere il titolo conquistato a Torino lo scorso anno, quando sconfisse Taylor Fritz in finale. Per Sinner si tratta della quarta partecipazione alle Finals, la terza consecutiva.

Le Finals 2025 andranno in scena ancora una volta a Torino dal 9 al 16 novembre e vedranno impegnati i migliori otto tennisti della Race, la speciale classifica che tiene conto dei risultati raggiunti nell'anno solare e qualifica quindi al torneo dei Maestri. Prima di lui aveva festeggiato la qualificazione Carlos Alcaraz, numero due del ranking Atp, grazie alla finale raggiunta a Wimbledon. Spera di raggiungere un posto anche Lorenzo Musetti, al momento nono nella Race e preceduto da Alex De Minaur.

Tanto, per il carrarino, dipenderà dai risultati che riuscirà a ottenere nella stagione sul cemento, che culminerà negli US Open, ultimo Slam dell'anno. Praticamente sicuro di un posto Alexander Zverev, mentre potrebbe festeggiare la sua prima apparizione a Torino Ben Shelton, che grazie al trionfo al Masters 1000 di Toronto, dove ha battuto in finale Karen Khachanov, ha raggiunto il quarto posto della Race. Dopo di lui Novak Djokovic, Taylor Fritz e Jack Draper.

sinner sinner finals atp finals 2025 alcaraz sinner alcaraz musetti musetti finals
