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Sinner giocherà a Shanghai? Jannik verso decisione. E Zverev lo avvicina nel ranking

Il tennista azzurro ha recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare US Open e Pechino

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 settembre 2026 | 19.17
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner potrebbe tornare in campo al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro, secondo quanto riportato da SkySport, ha recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a rinunciare agli US Open e, ultimo, all'Atp 500 di Pechino, torneo a cui arrivava da campione in carica, ma potrebbe rivedersi nell'ultimo appuntamento dello swing asiatico.

Sinner si sta allenando a Montecarlo, aumentando l'intensità delle sessioni giorno dopo giorno, e nei prossimi giorni arriverà la decisione definitiva se partire o no alla volta di Shanghai, dove dal 5 al 18 ottobre si giocherà il penultimo Masters 1000 della stagione. Al momento l'azzurro, secondo quanto afferma l'emittente satellitare, sembra improntato a partire per la Cina, valutando poi lì, insieme al suo staff, la risposta del ginocchio e la propria condizione fisica.

L'obiettivo rimane quello di ridurre ogni rischio, ma Sinner è da considerarsi clinicamente guarito dall'infiammazione tendinea extra-articolare che lo ha tenuto lontano dai campi dopo la finale vinta a Wimbledon dello scorso luglio. La rinuncia a New York e poi Pechino è arrivata proprio nell'ottica di ridurre al minimo ogni rischio di eventuali ricadute, prediligendo quindi un approccio cauto e conservativo.

La situazione nel ranking

Il torneo di Shanghai potrebbe essere fondamentale anche per mantenere il primo posto del ranking Atp. Alla vigilia dell'Atp 500 di Pechino Sinner ha 1370 punti da Alexander Zverev, primo degli inseguitori, che si avvicinerà ulteriormente alla fine del torneo sia grazie ai 500 punti scartati dall'azzurro sia nel caso in cui dovesse vincere il titolo. Con il trionfo del tedesco, la presenza di Sinner a Shanghai sarebbe fondamentale: all'azzurro basterà arrivare agli ottavi di finale per avere la certezza di restare al primo posto del ranking, anche in caso di vittoria finale di Zverev.

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