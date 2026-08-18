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Djokovic esalta Sinner: "Tutto merito dello sci, mi rivedo in lui"

Il tennista serbo ha parlato del numero 1 del mondo

Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner e Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 11.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Novak Djokovic si rivede in Jannik Sinner. Il tennista serbo, reduce dall'eliminazione al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati, si prepara per gli Us Open 2026, al via tra due settimane, dove potrebbe incontrare il numero 1 del mondo, alle prese con un problema al ginocchio e che lo ha battuto nella semifinale dell'ultimo Wimbledon.

"Sì, mi rivedo in Sinner. Entrambi veniamo dalle montagne, lui dell’Alto Adige e io della Serbia. Avevamo scelto lo sci come sport, abbiamo lasciato casa a 13 anni, siamo stati costretti a diventare uomini in fretta, lontano dalla famiglia e dagli affetti", ha detto Djokovic in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, "non c’è alcun dubbio che lo sci ci abbia dato l’elasticità, i movimenti, la capacità di scivolare su ogni superficie: la flessibilità delle caviglie origina dalla neve tanto quanto l’equilibrio e la coordinazione tra arti superiori e inferiori".

"Non voglio entrare in dettagli più tecnici sul tipo di tennis che io e Jannik giochiamo: le similitudini abbondano anche lì. Quindi, per rispondere in breve: sì, mi rivedo in Sinner", ha concluso Djokovic.

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