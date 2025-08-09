circle x black
Sinner-Galan oggi a Cincinnati: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il fuoriclasse azzurro debutta contro il colombiano nel Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
09 agosto 2025 | 09.57
Redazione Adnkronos
A Cincinnati è il giorno di Jannik Sinner. Oggi, sabato 9 agosto, il fuoriclasse azzurro torna in campo nel secondo turno del Masters 1000 americano. Il primo ostacolo per il numero uno del ranking, campione in carica, sarà Daniel Galan. Il colombiano, numero 134 del ranking Atp, ha eliminato il ceco Vit Kopriva nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match tra Sinner e Galan in tv e streaming .

Sinner-Galan, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Galan al Masters 1000 di Cincinnati si giocherà oggi, sabato 9 agosto, e sarà il terzo match che andrà in scena sul campo Centrale, non prima delle 22 ora italiana. Il numero uno al mondo ha già affrontato in due occasioni il colombiano. Nel 2021, in un match di round robin di Coppa Davis, e poi agli ottavi di Wimbledon 2023. In entrambi i casi, vittoria agile per Jannik.

Sinner-Galan, dove vederla

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Le partite del torneo maschile, tra cui Sinner-Galan, saranno visibili anche in streaming su Tennis Tv, mentre i match del femminile saranno disponibili in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTenniX.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
