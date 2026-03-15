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Sinner, trionfo a Indian Wells con dedica ad Antonelli: "Grande Kimi, giorno speciale"

Il fuoriclasse azzurro, grande appassionato di Formula 1, ha dedicato la sua vittoria in California al pilota bolognese

Sinner e la dedica ad Antonelli - frame TennisTv
Sinner e la dedica ad Antonelli - frame TennisTv
16 marzo 2026 | 00.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner trionfa a Indian Wells e dedica la vittoria in finale contro Daniil Medvedev a un amico speciale: Andrea Kimi Antonelli, il 19enne pilota bolognese che in mattinata ha conquistato il suo primo successo in Formula 1, nel Gp di Cina. Dopo il successo in California, con una super rimonta nel tie-break del secondo set (da 0-4 a 7-4), Sinner ha scritto sulla telecamera: "Grande Kimi".

Poi, nell'intervista post-partita, ha dedicato il suo pensiero ad Antonelli: "Questo è un giorno speciale - le parole di Jannik -. Sono un appassionato di Formula 1 e avere un grandissimo italiano che porta l'Italia al vertice è bellissimo. Grande Kimi". Una giornata da incorniciare per lo sport azzurro.

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