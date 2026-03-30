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Sinner tifa Italia: "Speriamo per il Mondiale, in Bosnia sarà tosta"

Il tennista azzurro ha caricato la Nazionale di Gattuso in vista della finale dei playoff

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 marzo 2026 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner tifa Italia. Il tennista azzurro, reduce dal trionfo al Masters 1000 di Miami, ha caricato la Nazionale di Gennaro Gattuso in vista della finale dei playoff per il Mondiale 2026, in programma domani in Bosnia: "Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport, adesso ovviamente speriamo anche per il Mondiale, che sarà molto tosta".

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"Siamo in un momento incredibile, sono felice di far parte di questo gruppo e sappiamo però anche che le cose possono cambiare molto velocemente", ha detto Sinner ai microfoni di SkySport, dopo aver dedicato il trionfo in Florida a Marco Bezzecchi, vincitore del Gp delle Americhe di MotoGp, e ad Andrea Kimi Antonelli, primo nel Gp del Giappone di Formula 1.

Ora Sinner punta ai prossimi appuntamenti del calendario, con il Masters 1000 di Montecarlo già nel mirino: "Sono contento di tornare in Europa, di giocare a Montecarlo e speriamo in un buon torneo lì, però in questo momento mi voglio godere anche questo momento perché abbiamo fatto tantissimo lavoro da quando siamo venuti qua", ha spiegato l'azzurro, "dopo Doha avevo un giorno libero fino ad ora e abbiamo lavorato veramente tutti i giorni, è un risultato pazzesco".

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