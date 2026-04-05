Jannik Sinner vince in doppio a Montecarlo ed esulta come De Bruyne e Lukaku. Oggi, domenica 5 aprile, il tennista azzurro ha fatto il suo esordio nel tabellone di doppio del torneo monegasco, in cui sarà impegnato anche in singolare dopo i trionfi a Indian Wells e Miami.

In coppia con il belga Zizou Bergs, Sinner ha battuto il ceco Tomas Machac ed il norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 23 di partita. Prima volta assoluta con l'amico Bergs, che ha voluto celebrare con un'esultanza speciale.

Handshake to celebrate their first win together pic.twitter.com/858wWjGQ1v — jannik sinner files (@jannik_files) April 5, 2026

A dare ispirazione alla coppia ci ha pensato la Nazionale belga. Sinner e Bergs infatti, dopo aver trasformato il match point valso l'accesso al prossimo turno del torneo, si sono dati il cinque unendo le mani verso l'alto, indicando poi il cielo. Il riferimento è proprio all'esultanza resa iconica dalla coppia Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku, calciatori del Napoli e stelle del Belgio, che in passato hanno celebrato proprio in questo modo i gol segnati con la Nazionale.