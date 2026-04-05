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Sinner vince in doppio ed esulta... come De Bruyne e Lukaku - Video

Il tennista azzurro ha esordito nel tabellone di Montecarlo con una vittoria in coppia con Bergs

L'esultanza di Sinner e quella di De Bruyne e Lukaku - X e Ipa/Fotogramma
L'esultanza di Sinner e quella di De Bruyne e Lukaku - X e Ipa/Fotogramma
05 aprile 2026 | 19.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner vince in doppio a Montecarlo ed esulta come De Bruyne e Lukaku. Oggi, domenica 5 aprile, il tennista azzurro ha fatto il suo esordio nel tabellone di doppio del torneo monegasco, in cui sarà impegnato anche in singolare dopo i trionfi a Indian Wells e Miami.

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In coppia con il belga Zizou Bergs, Sinner ha battuto il ceco Tomas Machac ed il norvegese Casper Ruud col punteggio di 6-4, 7-5 in un'ora e 23 di partita. Prima volta assoluta con l'amico Bergs, che ha voluto celebrare con un'esultanza speciale.

A dare ispirazione alla coppia ci ha pensato la Nazionale belga. Sinner e Bergs infatti, dopo aver trasformato il match point valso l'accesso al prossimo turno del torneo, si sono dati il cinque unendo le mani verso l'alto, indicando poi il cielo. Il riferimento è proprio all'esultanza resa iconica dalla coppia Kevin De Bruyne-Romelu Lukaku, calciatori del Napoli e stelle del Belgio, che in passato hanno celebrato proprio in questo modo i gol segnati con la Nazionale.

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