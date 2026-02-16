circle x black
Sinner-Machac: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il ceco nel primo turno dell'Atp 500 di Doha

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma

16 febbraio 2026 | 07.18
Redazione Adnkronos
Torna in campo Jannik Sinner. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 16 febbraio, il ceco Tomas Machac - in diretta tv e streaming - nel primo turno dell'Atp 500 di Doha. Sinner arriva al torneo dopo la cocente delusione degli Australian Open 2026, dove, da bicampione in carica, è stato battuto in semifinale da Novak Djokovic in cinque set.

Proprio della sconfitta con il serbo Sinner ha parlato così a SkySport: "E' stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. Non sempre va come si spera, è lo sport. Io sto cambiando dettagli in campo, ci vuole un po' di tempo a perfezionarli. A volte perdere è normale, ci sta. Sono un ragazzo di 24 anni, voglio solo giocare un buon tennis in qualsiasi occasione. Visto quello che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni, è normale l'attenzione su me e Carlos. Alla fine, non devo scompormi più di tanto. Devo continuare a lavorare sodo, cambiando piccole cose per provare a migliorare".

"Non sono solo cambiamenti tecnici, anche tattici e mentali. Sono tanti elementi, anche fuori dal campo. Non bisogna però crearsi troppi problemi dopo aver perso una semifinale Slam contro Djokovic", ha concluso Sinner.

Sinner-Machac, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Machac è in programma oggi, lunedì 16 febbraio, non prima delle 17.30. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dall'azzurro che conduce così 2-0 in questo speciale parziale. Il primo incrocio risale agli ottavi del Masters 1000 di Miami del 2023, quando l'azzurro si impose in due set, proprio come nella semifinale di Shanghai 2024.

Sinner-Machac, dove vederla in tv

Sinner-Machac, come tutte le partite dell'Atp di Doha, sarà trasmessa in diretta esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

