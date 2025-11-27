circle x black
Cerca nel sito
 

Gilles Simon esalta Sinner e l'Italia: "Sanno coltivare un talento come Jannik"

L'ex tennista ha parlato del campione azzurro e dell'intero movimento italiano

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
27 novembre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gilles Simon esalta Jannik Sinner e tutto il tennis italiano, a pochi giorni dalla conquista della terza Coppa Davis consecutiva. L'ex tennista ha infatti parlato della scuola italiana come un esempio da seguire: "Loro hanno un’onda lunga enorme, questo è certo. La Federazione italiana ha aumentato il lavoro con le varie accademie, cosa che prima accadeva meno e hanno fatto diversi cambiamenti nelle strutture", ha detto in un'intervista a Eurosport.

"Hanno moltiplicato i tornei in casa, a tutti i livelli. E questo crea un effetto domino. Quando vai nei Challenger da loro, metà dei giocatori sono italiani, quindi ogni volta ce n’è uno in semifinale, in finale o che vince, e così si avanza. Tutto questo spiega il grande serbatoio che hanno", ha detto l'ex numero sei del mondo.

Simon ha poi riconosciuto il ruolo di Jannik Sinner: "In ogni generazione ci sono pochi potenziali come Jannik e possono nascere ovunque al mondo. Ma la domanda è: quando ne abbiamo uno, riusciamo a farlo diventare davvero un Sinner, cioè a portarlo davvero al vertice?", ha continuato, "è ciò che gli italiani sono riusciti a fare meglio degli altri e ciò che, secondo me, noi facciamo un po’ meno bene", parlando del movimento francese.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gilles simon sinner italia tennis simon sinner
Vedi anche
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza