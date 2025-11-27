circle x black
Cerca nel sito
 

Tennis, rivoluzione in tv: in chiaro le finali di Sinner (e degli azzurri)

Tra gli eventi di particolare rilevanza per la società (e dunque da trasmettere free) arrivano le semifinali e le finali dei grandi tornei con atleti italiani coinvolti

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
27 novembre 2025 | 09.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La notizia, passata sotto traccia per qualche giorno, viene fuori dalla Gazzetta Ufficiale. Tra gli eventi di particolare rilevanza per la società - e dunque da trasmettere in chiaro in televisione - ci sono anche "le semifinali e le finali degli Internazionali d'Italia di tennis ove presenti atleti italiani, le semifinali e la finale della United Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani, le semifinali e le finali di Atp e Wta Finals, di Atp Masters 1000 e Wta 1000 ove presenti atleti italiani". Una vera e propria rivoluzione dello sport televisivo, visto che crescono così gli eventi del tennis che verranno trasmessi in chiaro in Italia, come visibile nella nuova lista pubblicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sinner e gli azzurri in chiaro

E dunque, le finali di Jannik Sinner, ma anche degli altri azzurri della racchetta, da Lorenzo Musetti a Jasmine Paolini, saranno visibili a tutti senza la necessità di un abbonamento. Spazio dunque a semifinali e finali Slam, Atp e Wta Finals, ma anche Masters 1000 e Wta 1000, in caso di italiani in campo. Ma da quando? La messa in onda free inierà alla scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. Sky ha un accordo fino al 2028 con Atp e Wta, per i tornei del circuito, mentre con Wimbledon fino al 2030. Discovery-Eurosport ha un invece un accordo col Roland Garros fino al 2030 e con l’Australian Open fino al 2031, mentre gli Us Open sono già visibili in chiaro su SuperTennis. Al termine di questi contratti scatterà l'obbligo di trasmissione in chiaro, anche se i licenziatari dei diritti possono trasmettere gli eventi sui loro canali free (Sky con Tv8, Discovery con il Nove), oppure sublicenziarli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tennis tennis tv tennis tv chiaro Sinner chiaro tv italiani tennis tv
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza