La notizia, passata sotto traccia per qualche giorno, viene fuori dalla Gazzetta Ufficiale. Tra gli eventi di particolare rilevanza per la società - e dunque da trasmettere in chiaro in televisione - ci sono anche "le semifinali e le finali degli Internazionali d'Italia di tennis ove presenti atleti italiani, le semifinali e la finale della United Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana, le semifinali e le finali dei tornei del Grande Slam ove presenti atleti italiani, le semifinali e le finali di Atp e Wta Finals, di Atp Masters 1000 e Wta 1000 ove presenti atleti italiani". Una vera e propria rivoluzione dello sport televisivo, visto che crescono così gli eventi del tennis che verranno trasmessi in chiaro in Italia, come visibile nella nuova lista pubblicata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Sinner e gli azzurri in chiaro

E dunque, le finali di Jannik Sinner, ma anche degli altri azzurri della racchetta, da Lorenzo Musetti a Jasmine Paolini, saranno visibili a tutti senza la necessità di un abbonamento. Spazio dunque a semifinali e finali Slam, Atp e Wta Finals, ma anche Masters 1000 e Wta 1000, in caso di italiani in campo. Ma da quando? La messa in onda free inierà alla scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. Sky ha un accordo fino al 2028 con Atp e Wta, per i tornei del circuito, mentre con Wimbledon fino al 2030. Discovery-Eurosport ha un invece un accordo col Roland Garros fino al 2030 e con l’Australian Open fino al 2031, mentre gli Us Open sono già visibili in chiaro su SuperTennis. Al termine di questi contratti scatterà l'obbligo di trasmissione in chiaro, anche se i licenziatari dei diritti possono trasmettere gli eventi sui loro canali free (Sky con Tv8, Discovery con il Nove), oppure sublicenziarli.