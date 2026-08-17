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Sinner si allena a Torino per testare il ginocchio, in programma altri controlli al JMedical

Il numero uno del mondo attende l'ok dei medici per partire alla volta di New York per lo Us Open

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
17 agosto 2026 | 17.28
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

All'indomani del suo 25° compleanno, festeggiato a Montecalo, Jannik Sinner si è allenato oggi allo Stampa Sporting di Torino per fare un test sulla condizione del ginocchio destro che lo tiene fuori dai tornei dal trionfo dello scorso 12 luglio a Wimbledon e lo ha costretto a saltare i torneo Atp Masters 1000 di Montreal e di Cincinnati. Il numero uno del mondo in questi giorni si sottoporrà ad altri controlli clinici al JMedical che saranno decisivi per capire se l'altoatesino ha recuperato al 100% e potrà volare a New York dove dal 30 agosto al 13 settembre si disputeranno gli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam.

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sinner jannik sinner us open a rischio controlli al JMedical
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