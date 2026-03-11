circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells: orario, precedenti e dove vedere il match

L'azzurro affronta l'americano nel Masters 1000 in California. In palio c'è un posto in semifinale

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
11 marzo 2026 | 13.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells. Domani, giovedì 12 marzo, il fuoriclasse azzurro affronta l'americano Learner Tien nei quarti di finale del Masters 1000 americano. Il numero 2 del ranking Atp arriva dal successo agli ottavi contro Joao Fonseca, mentre Tien ha eliminato nell'ultimo turno Davidovich Fokina. Ecco orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming.

Sinner-Tien ai quarti di Indian Wells, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Tien sarà il secondo confronto tra i due tennisti. L'unico precedente risale al 1° ottobre 2025, quando Jannik vinse in due set, 6-2 6-2, nella finale del China Open di Pechino.

Sinner-Tien, dove vederla

Sinner-Tien, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà visibile in diretta su Sky, canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max. Match disponibile anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW Tv.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Sinner Tien Indian Wells Sinner Tien domani
Vedi anche
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza