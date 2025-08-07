circle x black
Sinner torna in campo a Cincinnati con manicotto al gomito, cos'è e perché si usa

Medico-fisiatra Bernetti: "E' d'aiuto a supportare l'articolazione conferendo maggiore stabilità alle sollecitazioni e favorendo la propriocezione, ovvero la capacità di controllare i segmenti corporei nello spazio"

Sinner con il manicotto al gomito
Sinner con il manicotto al gomito
07 agosto 2025 | 11.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo il successo a Wimbledon, il numero uno del tennis mondiale Jannick Sinner torna in campo nel weekend ai Cincinnati Open e rassicura i tifosi sulle condizioni del gomito "sta bene, oggi è stata la prima volta che ho messo il manicotto perché mi piace la sensazione, ti dà un po' più di stabilità nell'impatto con la palla", ha detto il tennista parlando ai giornalisti. La salute del gomito aveva fatto preoccupare dopo la caduta nel match a Wimbledon contro Dimitrov e da lì Sinner ha deciso di usare un manicotto bianco fino alla vittoria sua Alcaraz. Ma cos'è questo manicotto? "Un'ortesi elastica per l'arto superiore - spiega all'Adnkronos Salute il medico fisiatra Andrea Bernetti - generalmente utilizzata per condizioni da sovraccarico, come in caso di epicondilite omerale, può essere utile anche nell'immediato post-trauma, qualora questo sia di identità lieve, allo scopo di supportare l'articolazione conferendo maggiore stabilità alle sollecitazioni e favorendo la propriocezione, ovvero la capacità di controllare i segmenti corporei nello spazio".

"Le ortesi elastiche, in particolare quelle a compressione, sono utili nel tennis per fornire supporto, migliorare la consapevolezza muscolare, possono contribuire a stabilizzare le articolazioni durante i movimenti ad alto impatto, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l'affaticamento muscolare, consentendo ai giocatori di mantenere le prestazioni e potenzialmente recuperare più velocemente", aggiunge Bernetti, segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa) e professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all'Università del Salento.

"La propriocezione, cioè la capacità del corpo di percepire la posizione e il movimento delle articolazioni, è fondamentale per la stabilità e il controllo motorio, e può essere compromessa in seguito a traumi o disfunzioni articolari. In ambito riabilitativo - conclude - si ricorre spesso a supporti esterni come ortesi, tape o bendaggi per stimolare i recettori e migliorare il feedback sensoriale al sistema nervoso centrale. Alcuni studi hanno evidenziato come le ortesi per il gomito possono essere utilizzate per favorire il controllo articolare, specialmente in contesti che richiedono precisione o sforzi prolungati, come nello sport o in attività lavorative ripetitive".

