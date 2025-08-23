circle x black
Sinner fa tardi all'allenamento, in campo va... Cahill - Video

Il tennista azzurro si sta allenando in vista dell'esordio agli US Open

Sinner e Cahill - X
23 agosto 2025 | 18.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'esordio agli US Open 2025 si avvicina, ma Jannik Sinner se la prende con comodo. Il tennista azzurro si sta allenando oggi, sabato 23 agosto, sul cemento di New York in vista del primo turno nello Slam americano, in programma martedì 19 agosto contro il ceco Vit Kopriva, ma la sessione non è iniziata nel migliore dei modi.

Sinner infatti si è presentato sul campo in ritardo e al suo posto, dall'altra parte della rete con la racchetta in mano, ha trovato Darren Cahill. Il supercoach australiano ha ripreso così le sue 'vecchie' vesti da tennista e ha scambiato qualche pallina in attesa del numero uno del mondo. L'azzurro è arrivato comunque sul campo con passo svelto, correndo a tratti, e ha preso subito il posto di Cahill, che si è rivolto a lui con un sorriso, certificando l'armonia e la grande serenità all'interno dell'angolo di Jannik.

