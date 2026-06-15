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Spagna, Rafa Mir condannato a otto anni e mezzo di carcere per violenza sessuale

La Quarta Sezione del Tribunale Provinciale di Valencia ha condannato il il calciatore dell'Elche e un amico

Rafa Mir - Ipa
Rafa Mir - Ipa
15 giugno 2026 | 15.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Quarta Sezione del Tribunale Provinciale di Valencia ha condannato il calciatore Rafa Mir a otto anni e sei mesi di reclusione, come comunicato oggi alle parti dal Tribunale Superiore di Giustizia della Comunità Valenciana. La sentenza, già comunicata alle parti e non definitiva, infligge all'attuale attaccante dell'Elche sette anni di reclusione per violenza sessuale e 18 mesi per lesioni personali, oltre al divieto di avvicinamento alla vittima a un minimo di 500 metri per un periodo di dieci anni e al risarcimento di 14.000 euro per i danni fisici subiti e 50.000 euro per il danno morale arrecato, come riportano i media spagnoli.

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Un secondo imputato, Pablo Jara, anch'egli calciatore e amico di Mir, è stato condannato a due anni di reclusione per violenza sessuale, reati contro la morale pubblica e lesioni lievi. Nel suo caso, il risarcimento ammonta a 6.280 euro.

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Calcio Violenza sessuale Tribunale Provinciale di Valencia
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