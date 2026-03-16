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Sport: ministro Abodi, 'Illumina dà possibilità di incrementare socialità'

16 marzo 2026 | 15.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo spazio, messo a disposizione degli sportivi di ogni età, libero e all'aperto, è la consacrazione di ciò che stiamo cercando di fare da tre anni e mezzo come governo, in collaborazione con le amministrazioni del territorio: il playground sul presupposto di un marchio unico che è Sport Illumina, che dà la possibilità, attraverso lo sport, di illuminare gli aspetti sociali e unire le persone; tanto più che si tratta di un impianto vicino a un plesso scolastico, diventando luogo di attrazione, partecipazione e socialità". Lo ha detto Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di "Sport Illumina", l'iniziativa ideata da Sport e Salute e promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, tramite il Dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri.

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