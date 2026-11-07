Il pilota italiano salterà la gara lunga domani e rientrerà in Italia per essere operato

Brutta caduta e frattura del quarto e del quinto dito del piede destro per il pilota della Ducati Pecco Bagnaia. Il pilota piemontese, speronato da Fermin Aldeguer nel corso del primo giro della Sprint Race del Gran Premio del Qatar di MotoGp, è stato trasportato nel centro medico dopo la caduta, con la gara interrotta.

Il pilota sarà portato a Doha per ulteriori accertamenti ma niente gara lunga domani per lui che rientrerà in Italia per essere operato, dato che la frattura del quarto dito è scomposta.