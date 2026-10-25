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Atp Lione, Musetti batte Fritz 6-3, 6-4 in finale e vince un titolo dopo quattro anni

Il carrarino ha suoerato l'americano in finale tornando a vincere un titolo dopo quello di Napoli

Lorenzo Musetti - Ipa
Lorenzo Musetti - Ipa
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25 ottobre 2026 | 13.41
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

L'azzurro Lorenzo Musetti, numero 26 Atp e numero 6 del seeding francese, vince il torneo Atp di Lione battendo nettamente in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 lo statunitense Taylor Fritz, numero 14 al mondo e 2 del tabellone. Musetti, in un anno molto difficile, torna a vincere un titolo Atp dopo quattro anni, dopo quello di Napoli. Una gara perfetta quella del carrarrino che sfrutta al meglio gli errori di Fritz ma gioca un tennis di altissimo livello, con tante variazioni e con un rovescio tra i più belli del circuito. Dopo la vittoria Musetti si è gettato a terra, quasi commosso, dopo aver giocato una gara praticamente perfetta, senza mai arretrare e costrengendo l'americano sempre ad inseguire. Musetti è il primo italiano nella storia a vincere a Lione, torneo ospitato a Marsiglia fino alla scorsa stagione. Per il carrarino era la seconda finale in carriera su cemento indoor dopo Atene dello scorso anno.

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