La sofferenza patita contro la Corea del Sud è ormai alle spalle e l’Italia del tennis, venerdì, sfida in semifinale la Repubblica Ceca per cercare la quarta finale consecutiva in Coppa Davis. L’impresa sarà tutt’altro che facile visto il valore e la compattezza mostrata dai cechi contro il Canada, spazzato via con un secco 2-0. Gli esperti Sisal, infatti, vedono la formazione guidata da Tomáš Berdych, due volte vincitore dell’insalatiera da giocatore nel 2012 e 2013, favorita a 1,72 rispetto al 2,00 con il quale è offerto il successo degli Azzurri.

Italia e Repubblica Ceca si sono incontrate, complessivamente, in 11 occasioni con la formazione dell’’Est Europa in vantaggio per 8 a 3, comprendendo anche gli incontri con la denominazione Cecoslovacchia. L’ultimo incrocio risale a 14 anni fa quando la nazionale fu travolta per 4-1 dai futuri campioni che avevano in campo proprio Berdych.

Il primo singolare vedrà Lorenzo Musetti sfidare Thomas Machac: il bilancio tra i due è in perfetta parità, un successo a testa, con Muso che però ha vinto il precedente più recente, lo scorso gennaio agli Australian Open. Musetti parte favorito a 1,50 rispetto al 2,40.

Il secondo match metterà di fronte, invece, Flavio Cobolli, attuale numero 7 del mondo, e Jiri Lehechka, numero 14 del ranking ATP. Una sfida molto complessa per il romano che, dopo lo scivolone contro Soonwoo Kwon, è costretto a inseguire il tennista ceco: il trionfo di Lehechka è dato a 1,65 rispetto al 2,10 di Cobolli.