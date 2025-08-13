È successo a Creta, dove Mats Rosenkranz è stato squalificato

Una partita di tennis decisa da... una doccia. È successo a Creta oggi, mercoledì 13 agosto, durante gli ottavi di finale del Challenger di Chersonissos, città a nord dell'isola greca. In campo c'erano il tennista tedesco Mats Rosenkranz, 26 anni e numero 358 del mondo, e l'azzurro Pietro Orlando Fellin, 24enne che occupa al momento il 561esimo posto del ranking Atp.

Il match è stato condizionato fin dall'inizio da un caldo torrido, lo stesso che sta provando Jannik Sinner e tutti gli altri giocatori del circuito impegnati nel Masters 1000 di Cincinnati, con una temperatura che supera i 30 gradi. Ecco perché, probabilmente, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5, Rosenkranz ha deciso di tornare negli spogliatoi per un inedito 'shower break', in parole povere, ha deciso di farsi una rapida doccia.

Mats Rosenkranz got disqualified for going to the toilet to take a shower after winning set 1 against Pietro Orlando Fellin.



He said he didn’t know it wasn’t allowed.



Umpire called supervisor and they decided it was a code violation.



Fellin advances to the quarterfinal.



… pic.twitter.com/l7dZnXXqsi — edgeAI (@edgeAIapp) August 13, 2025

Il problema, per il tedesco, è che il regolamento non consente una pausa di questo tipo, e perciò il giocatore è stato squalificato dal torneo e Fellin è riuscito ad accedere ai quarti di finale. Rosenkranz ha provato a giustificarsi con il giudice di sedia, che ha convocato un supervisore stabilendo che si trattava di ua violazione del regolamento, dicendo che non era a conoscenza di questa regola, ma a poco sono servite le sue lamentele.