In campo fa caldo, lui vince il set e va a farsi una doccia - Video

È successo a Creta, dove Mats Rosenkranz è stato squalificato

Il 'doccia break'
13 agosto 2025 | 13.57
Redazione Adnkronos
Una partita di tennis decisa da... una doccia. È successo a Creta oggi, mercoledì 13 agosto, durante gli ottavi di finale del Challenger di Chersonissos, città a nord dell'isola greca. In campo c'erano il tennista tedesco Mats Rosenkranz, 26 anni e numero 358 del mondo, e l'azzurro Pietro Orlando Fellin, 24enne che occupa al momento il 561esimo posto del ranking Atp.

Il match è stato condizionato fin dall'inizio da un caldo torrido, lo stesso che sta provando Jannik Sinner e tutti gli altri giocatori del circuito impegnati nel Masters 1000 di Cincinnati, con una temperatura che supera i 30 gradi. Ecco perché, probabilmente, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5, Rosenkranz ha deciso di tornare negli spogliatoi per un inedito 'shower break', in parole povere, ha deciso di farsi una rapida doccia.

Il problema, per il tedesco, è che il regolamento non consente una pausa di questo tipo, e perciò il giocatore è stato squalificato dal torneo e Fellin è riuscito ad accedere ai quarti di finale. Rosenkranz ha provato a giustificarsi con il giudice di sedia, che ha convocato un supervisore stabilendo che si trattava di ua violazione del regolamento, dicendo che non era a conoscenza di questa regola, ma a poco sono servite le sue lamentele.

