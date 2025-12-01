circle x black
Fumogeni e fuochi d'artificio in campo, sospesa e rinviata Ajax-Groningen

Il match di Eredivisie è stato caratterizzato dal comportamento sopra le righe dei tifosi dei lancieri

Fumogeni in Ajax-Groningen - Ipa/Fotogramma
Fumogeni in Ajax-Groningen - Ipa/Fotogramma
01 dicembre 2025 | 11.00
Redazione Adnkronos
Ajax-Groningen sospesa e rimandata per... fumogeni e fuochi d'artificio sugli spalti. La partita di Eredivisie andata in scena nella serata di domenica 30 novembre è stata interrotta al quinto minuto di gioco per l'accensione e il lancio, dalla curva dei lancieri, di fumogeni che hanno colorato di rosso il cielo della Amsterdam Arena.

Poi i tifosi hanno lanciato veri e propri fuochi d'artificio verso il terreno di gioco, costringendo l'arbitro a sospendere la partita dopo soli cinque minuti di gioco. Dopo quaranta minuti d'attesa il gioco è ripreso, ma il comportamento nuovamente sopra le righe dei tifosi dell'Ajax ha portato il direttore di gara a una nuova interruzione, questa volta definitiva del match, rinviato a data da destinarsi sul punteggio di 0-0.

