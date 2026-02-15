circle x black
Torino-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I granata ospitano i rossoblù nella 25esima giornata di Serie A

Riccardo Orsolini - Ipa/Fotogramma
15 febbraio 2026 | 09.28
Redazione Adnkronos
Il Torino ospita il Bologna in Serie A. Oggi, domenica 15 febbraio, i granata affrontano i rossoblù - in diretta tv e streaming - nella 25esima giornata di campionato. La squadra di Baroni è reduce dal pareggio raggiunto in extremis contro la Fiorentina, con la partita del Franchi terminata 2-2, mentre quella di Italiano è stata battuta dalla Lazio in casa nei quarti di Coppa Italia, ai calci di rigore, mentre nell'ultimo turno aveva perso sempre al Dall'Ara con il Parma 1-0.

Torino-Bologna, orario e probabili formazioni

La sfida tra Torino e Bologna è in programma oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Torino (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Ilkhan, Casadei, Lazaro; Vlasic; Simeone, Adams. All. Baroni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

Torino-Bologna, dove vederla in tv

Torino-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW.

