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Totti-show con Toni... in telecronaca: alle Maldive è 'amarcord' Mondiali 2006 - Video

L'ex capitano della Roma dà spettacolo anche in vacanza

Totti e Toni - X
Totti e Toni - X
28 maggio 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Francesco Totti, con il pallone tra i piedi, dà spettacolo anche alle Maldive. Il leggendario capitano della Roma ha deliziato gli appassionati anche in spiaggia, con il suo destro sempre infallibile. Stavolta, Totti è stato protagonista e vincitore di una sfida all'ultima 'punizione', piazzando la palla sempre in porta da 5, 10, 15, 20, 25 e poi 30 metri. Sempre al primo colpo, senza errori, facendo divertire decine di tifosi accorsi in spiaggia per godersi i colpi del campione.

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Per l'occasione, le prodezze di Totti sono state commentate in spiaggia dall'amico ed ex compagno di squadra Luca Toni, anche lui campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006.

Il video ha presto fatto il giro dei social, nel giorno del nono anniversario del ritiro dal calcio di Totti. E con la voce dell'ex attaccante Luca Toni, per tanti tifosi è subito amarcord Mondiali 2006. Vent'anni dopo la leggendaria cavalcata degli azzurri in Germania.

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Luca Toni Francesco Totti Totti Toni Totti Maldive
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