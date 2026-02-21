"Se lo chiedete a me Totti è una grandissima risorsa, ma non è una storia che ho tirato fuori io". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cremonese, in merito al possibile ritorno di Francesco Totti nella società giallorossa.

"Io avrei anche delle idee, ma non ne ho mai parlato. Io lo vedo in questo senso e può essere una bella opportunità", aggiunge Gasperini.

Ranieri: "I Friedkin ci stanno pensando"

A parlare per primo di un possibile ritorno di Totti alla Roma era stato Claudio Ranieri. "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché è davvero parte della Roma", aveva detto l'ex tecnico giallorosso, ora dirigente del club, in un'intervista esclusiva a Sky Sport.

Nei mesi scorsi, Totti era tornato a parlare proprio del suo ultimo, turbolento, anno alla Roma. L'ex capitano giallorosso, ospite di Alessandro Cattelan al podcast Supernova, ha ripercorso ricordi e rimpianti mai superati del tutto: "A inizio anno mi dissero che avrei deciso io quando smettere, poi però quando si avvicinava la fine della stagione mi dissero che sarebbe stato il mio ultimo derby".

"Qui in Italia appena arrivi a 36 o 37 anni per la gente non ti reggi più in piedi", ha continuato Totti, "quel periodo in cui non stavo bene, non fisicamente ma con il contesto che c'era intorno, sembrava che io giocassi contro tutto. Ogni volta sembrava che facevo qualcosa in più. Forse era la preparazione o la squadra o anche la mia bravura, ma ribaltavo sempre il risultato".