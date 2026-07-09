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Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro)

La Grande Boucle continua con una frazione

Tadej Pogacar - Afp
Tadej Pogacar - Afp
09 luglio 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Tour de France 2026 torna protagonista con la sesta tappa. Oggi, giovedì 9 luglio, la Grande Boucle va in strada con la frazione che parte da Pau e arriva a Gavarnie-Gedre - in diretta tv, in chiaro, e streaming. I ciclisti affronteranno un totale di 186,2 chilometri nel primo vero tappone della nuova edizione della corsa francese, che metterà alla prova i pretendenti alla vittoria finale, tra cui, inevitabilmente, Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Tour de France, oggi sesta tappa: il percorso

La tappa di giornata presenta un percorso da 186,2 chilometri con cinque Gpm e un dislivello totale pari a 4100 metri. Dopo la partenza di Pau, i ciclisti affronteranno le prime scalate del Cote de Loucrup, una salita da 1,9 chilometri al 7,1% di pendenza media, e del Cote de Mauzevin, 3 km totali al 6,5%. Nel finale però arriva la parte veramente dura: gli ultimi 68 chilometri vedranno susseguirsi in rapida sequenza il Col d'Aspin, da 12 km e 6,5% di pendenza, l'iconico Col du Tourmalet, una scalata monstre da 17,1 km al 7,3% di pendenza media, e l'arrivo in salita di Gavarnie-Gedre, 18,7 km al 3,7%.

Tour de France, oggi sesta tappa: dove vederla in tv (in chiaro)

La partenza della sesta tappa del Tour de France è prevista per le 12.25, con l'arrivo che è invece in programma intorno alle 17.29.

La Grande Boucle sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro sui canali Rai, tra Rai 2 e RaiSport, ma anche sui canali Eurosport. Il Tour si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay, HBO Max, Discovery+, DAZN, TIMvision e Prime Video Channels.

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