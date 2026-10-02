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Triathlon, Abodi: "Continueremo a sostenere la Federazione, questa disciplina merita di crescere"

02 ottobre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo sostenuto e continueremo a sostenere il movimento del triathlon". Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Il ministro ha sottolineato l'importanza della disciplina per la diffusione dello sport sul territorio, la multidisciplinarietà e i valori educativi, ribadendo il sostegno del governo alla Federazione Italiana Triathlon. Una collaborazione che, ha spiegato Abodi, non si limita alle risorse economiche, ma comprende progettualità, attività nelle scuole e organizzazione di grandi eventi sportivi.

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