Triathlon, Giubilei: "Cresciamo del 12% all'anno, oltre 40mila tesserati in Italia"

"Il triathlon sta crescendo, circa il 12% all'anno tra partecipanti e tecnici, con quasi 600 società e oltre 40mila tesserati in Italia". Così Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon (FITRI), a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Giubilei ha sottolineato la crescita di un movimento che coinvolge tutte le generazioni, dai bambini di quattro anni fino agli atleti di 90 anni, e che riunisce sport olimpico e paralimpico in vista di Los Angeles 2028. Il presidente della FITRI ha inoltre evidenziato il carattere multidisciplinare del triathlon, che comprende diverse specialità e distanze, unendo nuoto, ciclismo e corsa.