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Triathlon, Vacchi: "La Coppa del Mondo di Roma è una cartolina dell'Italia, FITRI tra i migliori organizzatori mondiali"

02 ottobre 2026 | 07.20
Redazione Adnkronos
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"La Coppa del Mondo di Roma è una vera e propria cartolina del nostro Paese, non solo per le bellezze naturalistiche, ma anche per la capacità organizzativa". Così Caterina Vacchi, vicepresidente della Federazione Italiana Triathlon (FITRI) e membro dell'Executive Board di World Triathlon, a margine della presentazione della Suzuki World Triathlon Cup Roma, in programma il 3 e 4 ottobre all'Eur, tenutasi nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Vacchi ha sottolineato il valore delle competizioni internazionali organizzate in Italia in collaborazione con World Triathlon, evidenziando la cornice straordinaria offerta dalla Capitale e la capacità organizzativa della FITRI, che negli anni si è affermata, secondo la vicepresidente, tra i migliori organizzatori mondiali.

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