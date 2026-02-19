circle x black
Cerca nel sito
 

Board of Peace, c'è anche la Fifa. Trump: "Porterà le star del calcio a Gaza"

"La Norvegia mi ha fregato con il Nobel per la pace e la Fifa mi ha dato il Peace Prize"

Gianni Infantino - (Afp)
Gianni Infantino - (Afp)
19 febbraio 2026 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'è anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, seduto nel Board of Peace guidato da Donald Trump. Nel primo meeting dell'organismo creato dal presidente degli Stati Uniti, tra i leader di numerosi paesi spicca anche il numero 1 della federcalcio mondiale. "La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà di campi e impianti. Gianni porterà le sue star a Gaza, tutti le riconosceranno. Voglio ringraziare Gianni e la Fifa per tutto quello che stanno facendo, mi hanno dato il primo 'Peace Prize'. La Norvegia mi ha fregato" con il Nobel per la pace "e la Fifa mi ha premiato. Gianni, sei una persona molto intelligente", dice Trump.

La Norvegia ricorre nel lunghissimo intervento del presidente degli Stati Uniti. "Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia ha accettato di ospitare un evento che riunirà il Board of Peace", dice il presidente americano. "Quando ho letto: 'Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia...' ho pensato che stessero per dire che mi assegnavano il Premio Nobel - dice - Oh, questo è meno entusiasmante. Ma non mi importa. Non mi importa del Premio Nobel. Mi importa salvare vite, giusto perché sia chiaro...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump gianni infantino board of peace
Vedi anche
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza