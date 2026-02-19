"La Norvegia mi ha fregato con il Nobel per la pace e la Fifa mi ha dato il Peace Prize"

C'è anche Gianni Infantino, presidente della Fifa, seduto nel Board of Peace guidato da Donald Trump. Nel primo meeting dell'organismo creato dal presidente degli Stati Uniti, tra i leader di numerosi paesi spicca anche il numero 1 della federcalcio mondiale. "La Fifa raccoglierà 75 milioni di dollari per progetti a Gaza, si occuperà di campi e impianti. Gianni porterà le sue star a Gaza, tutti le riconosceranno. Voglio ringraziare Gianni e la Fifa per tutto quello che stanno facendo, mi hanno dato il primo 'Peace Prize'. La Norvegia mi ha fregato" con il Nobel per la pace "e la Fifa mi ha premiato. Gianni, sei una persona molto intelligente", dice Trump.

La Norvegia ricorre nel lunghissimo intervento del presidente degli Stati Uniti. "Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia ha accettato di ospitare un evento che riunirà il Board of Peace", dice il presidente americano. "Quando ho letto: 'Sono entusiasta di annunciare che la Norvegia...' ho pensato che stessero per dire che mi assegnavano il Premio Nobel - dice - Oh, questo è meno entusiasmante. Ma non mi importa. Non mi importa del Premio Nobel. Mi importa salvare vite, giusto perché sia chiaro...".