Milano Cortina, oggi Italia sogna nuove medaglie - Diretta

Gli azzurri ancora protagonisti nel 12esimo giorno delle Olimpiadi invernali

Lara Naki Gutmann - Ipa/Fotogramma
Lara Naki Gutmann - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 09.23
Redazione Adnkronos
Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l'Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c'è Lara Naki Gutmann.

L'ultima medaglia per l'Italia è arrivata dalla staffetta femminile nello short track, davanti alla premier Giorgia Meloni, protagonista di un vero e proprio show al Forum di Assago.

