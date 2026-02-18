circle x black
Meloni, show a Milano Cortina: tifa, applaude e Fontana le promette una tutina

Il presidente del Consiglio ha assistito all'argento vinto dalla staffetta femminile nello short track

Meloni con le atlete della staffetta short track
Meloni con le atlete della staffetta short track
18 febbraio 2026 | 23.33
Redazione Adnkronos
Giorgia Meloni show alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, mercoledì 18 febbraio, il presidente del Consiglio ha assistito all'ennesima medaglia conquistata dall'Italia, arrivata short track con l'argento della staffetta femminile. L'impresa è targata Arianna Fontana, Elisa Confortola, Chiara Betti e Arianna Sighel, che hanno avuto quindi, per l'occasione una tifosa d'eccezione.

Meloni ha lungamente applaudito la staffetta azzurra. La premier si è detta "molto emozionata. È stata una gran bella emozione". Il premier è scattata in piedi appena le azzurre dello short track hanno tagliato per seconde il traguardo della staffetta femminile. Il presidente del Consiglio - in tribuna al Forum di Assago insieme al ministro dello Sport Andrea Abodi, al presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò, al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e al presidente dell'International Skating Union (Isu) Kim Jae-yeo - ha seguito tutti i 27 giri seduta, poi insieme a tutto il pubblico si è alzata in piedi, applaudendo a lungo le azzurre.

Durante il giro di pista con il tricolore, il quartetto italiano è passato sotto gli spalti che ospitano anche la tribuna autorità. E lì ancora applausi da Meloni. “Il presidente del Consiglio era molto contenta per noi. Sapere che era sugli spalti a fare il tifo è sicuramente un grande orgoglio”, ha detto Fontana, parlando con i giornalisti dopo la gara, “le abbiamo promesso una tutina e faremo in modo di fargliela avere”, ha continuato, raccontando che durante l’incontro con il quartetto dopo la medaglia conquistata “ha fatto i complimenti a tutte noi ragazze”.

“Sono emozionata per questa serata e sono contenta di essere riuscita ad arrivare in tempo, nonostante la giornata molto complessa”, ha detto Meloni lasciando il Forum. “E sono molto felice per questa emozione, per queste ragazze straordinarie, per un record storico di sempre di Arianna, un’italiana. Mi ha dato una grande carica”, ha aggiunto, non chiudendo la porta alla possibilità di ospitare anche i Giochi estivi: "Eh, vediamo, vediamo, una cosa per volta”.

