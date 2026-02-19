In mattinata, occhi sul debutto olimpico della disciplina. In serata, attenzione a Lara Naki Gutmann
Dodicesimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo il 25esimo podio per gli azzurri alle Olimpiadi invernali, oggi giovedì 19 febbraio è il giorno del debutto dello sci alpinismo ai Giochi Olimpici. Per l'Italia, occhi soprattutto su Giulia Murada, a caccia della prima storica medaglia olimpica nella disciplina a Bormio. In serata torna il pattinaggio di figura: in gara c'è Lara Naki Gutmann. Ecco programma, orario delle gare di giornata e dove vederle in tv e streaming.
Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026:
9.05 curling – Torneo maschile, round robin: Italia-Svizzera, Germania-Cina, Svezia-Cechia, Norvegia-Canada
9.10 combinata nordica – Team sprint, trial round (Italia)
9.50 sci alpinismo – Sprint femminile, batterie (Alba De Silvestro, Giulia Murada)
10.00 bob – Bob a 4 maschile, prove cronometrate 3-4 (Italia)
10.00 combinata nordica – Team sprint, salto (Italia)
10.30 sci freestyle – Halfpipe maschile, qualificazioni (prima manche)
10.30 sci alpinismo – Sprint maschile, batterie (Michele Boscacci)
11.00 sci freestyle – Aerials maschili, qualificazioni (prima manche)
11.27 sci freestyle – Halfpipe maschile, qualificazioni (seconda manche)
11.45 sci freestyle – Aerials maschili, qualificazioni (seconda manche)
12.55 sci alpinismo – Sprint femminile, semifinali
13.25 sci alpinismo – Sprint maschile, semifinali
13.55 sci alpinismo – Sprint femminile, finale
14.00 bob – Bob a 2 femminile, prove cronometrate 5-6 (Italia 1, Italia 2)
14.00 combinata nordica – Team sprint, sci di fondo (Italia)
14.00 sci freestyle – Aerials maschili, finale (prima manche)
14.05 curling – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Gran Bretagna, Svizzera-USA, Canada-Corea del Sud, Cina-Giappone
14.15 sci alpinismo – Sprint maschile, finale
14.40 hockey ghiaccio – Torneo femminile, finale per il bronzo: Svizzera-Svezia
15.00 sci freestyle – Aerials maschili, finale (seconda manche)
16.30 speed skating – 1500 metri maschili (Daniele Di Stefano)
19.00 pattinaggio di figura – Individuale femminile, free program (Lara Naki Gutmann)
19.05 curling – Torneo maschile, semifinali
19.10 hockey ghiaccio – Torneo femminile, finale per l’oro: Stati Uniti-Canada
19.30 sci freestyle – Halfpipe femminile, qualificazioni (prima manche)
20.27 sci freestyle – Halfpipe femminile, qualificazioni (seconda manche)
Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.