circle x black
Cerca nel sito
 

Giulia Murada, una figlia d'arte a Milano Cortina: "Sudoku, parole crociate e un papà coach per il mio sogno alle Olimpiadi"

L'azzurra sarà in gara domani a Bormio nella sprint di sci alpinismo, sport al debutto olimpico

Giulia Murada, una figlia d'arte a Milano Cortina:
18 febbraio 2026 | 16.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Sudoku, parole crociate e la carica di papà Ivan. Giulia Murada, 27 anni, si avvicina al suo esordio alle Olimpiadi così: “Sono davvero emozionata, fiera di essere qua a rappresentare lo sci alpinismo perché è uno sport che amo e che merita tanto - racconta al termine dell’allenamento mattutino ai piedi della Stelvio di Bormio -. Spero che piaccia alla gente, che in tanti possano appassionarsi”. Domani, giovedì 19 febbraio, l’azzurra si cimenterà nella sprint donne a Milano Cortina 2026. E per il suo sport sarà un debutto olimpico. Da affrontare con tranquillità, senza paura: “Aspetto questo momento da giorni, sarà fondamentale la concentrazione. Giocherò in casa, ci saranno tanti spettatori e non mancherà quindi la pressione. In queste situazioni cerco sempre di isolarmi”. Per dare il meglio: “Tra le batterie e le semifinali passeranno tre ore e dovrò allentare la tensione. Magari con le parole crociate o un po’ di sudoku”. Il modo perfetto per ricaricare le batterie.

Giulia Murada e lo sci alpinismo alle Olimpiadi

Il bello è che Giulia è una figlia d’arte. Suo padre Ivan, pioniere dello sci alpinismo in Italia, è stato campione del mondo a squadre nel 2002 con Graziano Boscacci. E proprio papà, che oggi è anche il suo allenatore, le ha trasmesso la grande passione per la fatica: “Ho iniziato grazie a lui, avevo 14 anni. Sciavo, ma non è che mi piacesse così tanto. Una volta ho provato ad andare in salita e mi sono innamorata della fatica. La discesa preferisco guadagnarmela”.

Nata ad Albosaggia, paesino di nemmeno tremila anime in provincia di Sondrio, domani a Bormio Giulia andrà a caccia di una medaglia olimpica storica, dopo tanti podi in Coppa del Mondo: “Vengo dalla patria dello sci alpinismo, la densità di praticanti è alta e ci tengo a far bella figura. Non mi nascondo, siamo alle Olimpiadi e nessuno è venuto qua per partecipare e basta. La mia stagione è stata fin qui molto positiva, voglio tenermi le porte aperte per sognare”. In una gara particolare, diversa dalle altre. Più breve e intensa, secondo il format previsto dalle Olimpiadi: “Alla fine è una giornata, può succedere di tutto. So che è difficile e non è scontato, anche perché le mie avversarie sono forti e arriveranno tutte al top della condizione. Ci credo, ci provo”.

Giulia Murada a Milano Cortina 2026

Giulia chiarisce anche che in una finale di un paio di minuti ci sarà poco da gestire: “Bisognerà partire forte, chiaro. Non ci sono da fare molti conti perché tutti daranno il massimo. Servirà fare però molta attenzione ai cambi, per una sciocchezza si può buttar via tutto. E non bisognerà sottovalutare la discesa”.

Su questo, papà Ivan ha lavorato con attenzione nelle ultime settimane: “Il suo ruolo di padre-coach? È così da sempre e lo trovo perfetto, c’è molta trasparenza tra noi. Tanto dialogo. Non abbiamo problemi a discutere e nemmeno a litigare quando necessario. So che lui ci tiene, mi fido al 100% dei suoi consigli”. Domani dovrà farlo di nuovo. Nel giorno dei giorni. (di Michele Antonelli, inviato a Bormio)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina Giulia Murada Olimpiadi Milano Cortina 2026 sci alpinismo
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza