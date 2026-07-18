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Trump 'come Adani': "Messi geniale contro l'Inghilterra" - Video

Il presidente degli Stati Uniti analizza lo show che Leo Messi ha offerto nella semifinale vinta 2-1 dall'Argentina contro l'Inghilterra

18 luglio 2026 | 10.35
Redazione Adnkronos
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"Ho visto quel passaggio fatto da Messi, geniale". Donald Trump versione Daniele Adani. Il presidente degli Stati Uniti, nell'evento Fifa organizzato a New York prima della finale dei Mondiali 2026, si sofferma sullo show che Leo Messi ha offerto nella semifinale vinta 2-1 dall'Argentina contro l'Inghilterra. In particolare, Trump è rimasto impressionato dall'assist che il numero 10 ha fornito a Lautaro per il gol del 2-1. L'analisi, nella sua semplicità, è sostanzialmente corretta. L'ammirazione per Messi è palpabile. I toni non sono quelli ormai celeberrimi di Daniele Adani, il commentatore Rai che impazzisce per l'Argentina, ma si può apprezzare lo sforzo del presidente.

"Non ne so quanto le persone presenti in questa sala, ma di sport me ne intendo e qualcosa di calcio la capisco. Guardavo Messi. E' stato marcato bene, no? Poi all'improvviso si è spostato a destra. Non so se qualcun altro se ne sia accorto, ma io l'ho notato", dice Trump ripensando all'azione che ha deciso il match. "Nessuno ne ha parlato. Io l'ho visto e ho pensato: è sempre marcato bene da un grande giocatore. Poi si è spostato verso destra e l'altro giocatore" dell'Inghilterra "è rimasto fermo. Messi ha avuto tutto il tempo necessario, ha crossato e la palla ha avuto una traiettoria quasi perfetta: lì la partita è finita, lui stato geniale".

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