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Trump insulta il giornalista: "Sei disgustoso, rimettiti in forma" - Video

Il presidente perde le staffe per una domanda sul mancato viaggio in Kansas

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29 ottobre 2026 | 21.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sei disgustoso, rimettiti in forma". Donald Trump perde le staffe e insulta un giornalista, 'colpevole' di aver fatto una domanda al presidente degli Stati Uniti. Il giornalista chiede perché Trump non vada in Kansas, venerdì 30 ottobre, e si limiti ad un comizio in videocollegamento. Il presidente esplode con una serie di insulti: "Sei malato per fare una domanda del genere, sei disgustoso". Ma perché non va in Kansas in vista delle elezioni di midterm? "Perché non c'è bisogno, il Kansas va benissimo".

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