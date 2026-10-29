"Sei disgustoso, rimettiti in forma". Donald Trump perde le staffe e insulta un giornalista, 'colpevole' di aver fatto una domanda al presidente degli Stati Uniti. Il giornalista chiede perché Trump non vada in Kansas, venerdì 30 ottobre, e si limiti ad un comizio in videocollegamento. Il presidente esplode con una serie di insulti: "Sei malato per fare una domanda del genere, sei disgustoso". Ma perché non va in Kansas in vista delle elezioni di midterm? "Perché non c'è bisogno, il Kansas va benissimo".