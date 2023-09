Vincenzo Montella è il nuovo commissario tecnico della Nazionale di calcio della Turchia. "Benvenuto Vincenzo Montella", è l'annuncio su twitter della Federcalcio turca. Per l'allenatore italiano, contratto triennale. Il tecnico 49enne, che ha lavorato per l'Adana Demirspor nelle ultime due stagioni, ha allenato in precedenza club come Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan e Siviglia. Dopo la separazione da Stefan Kuntz, la Federcalcio turca ha quindi scelto il nuovo allenatore della Nazionale.

La cerimonia della firma di Vincenzo Montella si terrà mercoledì 27 settembre 2023 alle ore 14.00 presso il centro tecnico Hasan Dogan. "Auguriamo successi al nuovo allenatore della nostra Nazionale, mister Vincenzo Montella, nel suo incarico", si legge nel comunicato della Federcalcio turca. L'ex attaccante di Sampdoria e Roma avrà il compito di guidare Calhanoglu e compagni nelle qualificazioni agli Europei del 2024 e poi ai Mondiali del 2026.