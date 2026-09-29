Il comunicato del club friulano sulle condizioni del giocatore
C'è preoccupazione in casa Udinese per l'infortunio di Nicolò Zaniolo. Nei giorni scorsi, il centrocampista bianconero aveva lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per problemi fisici e oggi, martedì 29 settembre, il club friulano ha diramato un comunicato sulle sue condizioni: "Nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra" si legge nella nota dell'Udinese.
E quindi, quando tornerà in campo Zaniolo? "Il calciatore - continua il comunicato - ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane". Dopo la sosta, l'Udinese affronterà Torino (il 12 ottobre), Lecce (16 ottobre), Milan (25 ottobre), Parma (28 ottobre) e Roma (31 ottobre). Il centrocampista potrebbe dunque tornare in campo per le partite contro i rossoneri o con il Parma, tra un mese.