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Udinese, lesione al bicipite femorale per Zaniolo: ecco quando tornerà in campo

Il comunicato del club friulano sulle condizioni del giocatore

Nicolò Zaniolo - IPA
Nicolò Zaniolo - IPA
29 settembre 2026 | 16.51
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

C'è preoccupazione in casa Udinese per l'infortunio di Nicolò Zaniolo. Nei giorni scorsi, il centrocampista bianconero aveva lasciato il ritiro della Nazionale di Roberto Mancini per problemi fisici e oggi, martedì 29 settembre, il club friulano ha diramato un comunicato sulle sue condizioni: "Nel corso del suo impegno con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra" si legge nella nota dell'Udinese.

Udinese, infortunio per Zaniolo

E quindi, quando tornerà in campo Zaniolo? "Il calciatore - continua il comunicato - ha iniziato l’iter riabilitativo a Udine e sarà a disposizione nel giro di 3/4 settimane". Dopo la sosta, l'Udinese affronterà Torino (il 12 ottobre), Lecce (16 ottobre), Milan (25 ottobre), Parma (28 ottobre) e Roma (31 ottobre). Il centrocampista potrebbe dunque tornare in campo per le partite contro i rossoneri o con il Parma, tra un mese.

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Zaniolo condizioni Zaniolo infortunio Zaniolo Nicolò Zaniolo
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