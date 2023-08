Udinese-Juventus, calciomercato: Berardi affare saltato? Ultime news

Domenico Berardi alla Juventus, trattativa chiusa? A giudicare dalle ultime news del calciomercato, pare di sì. Il Sassuolo, secondo le parole dell'ad Giovanni Carnevali, non ascolterà eventuali offerte bianconere per il 29enne esterno, che al momento è ai margini della squadra neroverde. Berardi ha saltato la gara persa 0-2 contro l'Atalanta nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. "Domenico resterà, c'è stata una trattativa con la Juventus e c'era distanza. La Juventus non ci ha dato una risposta nei tempi, per noi è troppo tardi", le parole di Carnevali a Dazn. Il Sassuolo, secondo i rumors, vuole almeno 25 milioni di euro per Berardi. La Juve preferisce un prestito biennale in un'operazione da 20 milioni di euro, magari con l'inserimento di un giovane come parziale contropartita. In mezzo, c'è la volontà del giocatore che avrebbe già un'intesa con il club bianconero per un contratto triennale. C'è spazio per ricucire tra le società? "Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato, oggi una società deve programmare e non può cedere a pochi giorni dalla fine del mercato. Per questo credo che Berardi rimarrà con noi", dice Carnevali.

A stretto giro, a Sky Sport, la risposta indiretta del ds della Juventus, Cristiano Giuntoli. "Berardi? Non commentiamo l'operato di altri club. Parliamo tutti i giorni con l'allenatore, se sia il caso di mandare ragazzi a cercare spazio. Poi, se ci sono occasioni dal punto di vista tecnico...". In attacco, dice Giuntoli, la Juve è a posto: "Kean è uno dei nostri 5 attaccanti, forma un attacco molto importante con Chiesa, Vlahovic, Milik e Yildiz. Noi siamo contenti della squadra che abbiamo, i nostri 5 attaccanti sono bravi. Puntiamo su di loro".