Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 25 ottobre, i rossoneri sfidano in trasferta l'Udinese - in diretta tv e streaming - nell'ottava giornata di campionato. La squadra di Amorim è reduce dalla sconfitta di Europa League contro il Bournemouth per 3-0 in Inghilterra, mentre in Serie A ha superato l'Atalanta 3-2 a San Siro. Quella di Runjaic è stata invece battuta dal Lecce per 3-0 in casa nell'ultimo turno.

Udinese-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Udinese e Milan è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis. All. Runjaic.

Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Hutchinson, Musah, Modric, Moreira; Pulisic, Rabiot; Goncalo Ramos. All. Amorim

Udinese-Milan, dove vederla in tv

Udinese-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.